¡Haaland se ríe de sí mismo! Así reaccionó a los memes que lo comparan con Majin Buu

Erling Haaland no solo está encendido dentro de la cancha. El goleador de Noruega también se convirtió en protagonista en redes sociales luego de reaccionar a los memes que lo comparan con Majin Buu, uno de los personajes más populares de Dragon Ball Z.

La cuenta Hidden NY compartió una recopilación de imágenes en las que varios aficionados señalaban el curioso parecido entre el rostro del delantero noruego y el famoso villano creado por Akira Toriyama.

La publicación acumuló miles de reacciones, pero el momento más inesperado llegó cuando el propio Haaland apareció en los comentarios.

“Quiero decir, no estoy en desacuerdo”, escribió el atacante, aceptando con humor la comparación.

Su respuesta no tardó en explotar en redes sociales. El comentario superó los 119 mil “Me gusta” y generó una avalancha de mensajes de fanáticos que destacaron la naturalidad y el sentido del humor del delantero.

Mientras los memes lo convierten en tendencia, Haaland también atraviesa un momento espectacular con la camiseta de Noruega. El atacante suma siete goles en el Mundial 2026 y se mantiene entre los máximos goleadores del torneo.

Ahora, el desafío será aún mayor. Noruega enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final, en un duelo que podría marcar un capítulo histórico para el fútbol noruego.

Haaland llega como la principal amenaza ofensiva de su selección y buscará mantener su racha goleadora para acercar a Noruega a unas semifinales mundialistas. Entre goles, memes y millones de reacciones, el “Majin Buu” del Mundial quiere seguir haciendo historia.

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