Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham juntas en Miami: elegancia y mucha complicidad

De acuerdo con una publicación de Todo Noticias (TN), Antonela Roccuzzo volvió a ser una de las invitadas especiales de Victoria Beckham durante la inauguración de la nueva tienda de la diseñadora británica en Bal Harbour, uno de los centros comerciales más exclusivos de Miami.

Roccuzzo y Beckham en un evento exclusivo

Para la ocasión, la esposa de Lionel Messi eligió un vestido largo verde oscuro de la nueva colección de Victoria Beckham, acompañado de zapatos peep toe, una cartera Hermès y joyas de Tiffany & Co., marca de la que es embajadora.

Foto: Varias celebridades asistieron al evento exclusivo de los Beckham. RRSS.

Victoria Beckham por su parte, se lució con un vestido también muy minimal como el de Roccuzzo, en satén de seda natural color champagne con recortes y lo combinó con zapatos peep toe altos en tono rosado.

Las dos llevaron el pelo suelto, al natural y un maquillaje que hizo foco en los ojos con labios nude. La complicidad entre ambas es innegable.

“Gracias a todos los que vinieron a celebrar la apertura con nosotros. Una noche alucinante”, escribió en sus redes Victoria Beckham quien compartió un carrousel donde Antonela aparece en varias fotos.

“Celebrando a Victoria con su nueva tienda en Miami. Te deseo lo mejor”, escribió Roccuzzo en un posteo que alcanzó en tiempo récord más de 400.000 likes y miles de elogios para ella.

En la presentación también estuvieron David Beckham, Ronaldo con su esposa,Marc Antony con Nadia Ferreira y Romeo Beckham con su novia.

Antonela Roccuzzo, entre las más influyentes del Mundial

Mientras los ojos del mundo estuviero. puestos en las estrellas del fútbol durante el Mundial, la moda siguió muy de cerca a las mujeres que acompañan a los futbolistas, que con estilo y proyectos propios se destacan en las redes sociales y en la escena del espectáculo.

Foto: Antonela Roccuzzo y Lionel Messi. RRSS.

Entre ellas están Georgina Rodríguez, famosa por ser la pareja de Cristiano Ronaldo, con colaboraciones multimillonarias con marcas como Chopard, L’Oréal y Calzedonia; Antonela Roccuzzo, imagen de Adidas y Tiffany; la brasileña Bruna Biancardi, pareja de Neymar y habitual de los desfiles de moda parisinos; y la actriz española Ester Expósito, vinculada sentimentalmente al capitán de la selección francesa Kylian Mbappé. Ellas combinan redes, moda y fútbol.

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