Shakira vivió un momento lleno de emoción al llegar a su casa y encontrarse con una celebración sorpresa preparada por su equipo de trabajo tras alcanzar un nuevo hito en su carrera musical.

La barranquillera fue recibida con enormes globos plateados, estrellas y una decoración especial con el mensaje: “DAI DAI #1”, en honor al primer lugar que consiguió su canción en el Top Global de Spotify.

Acompañada por su hijo Sasha y parte de su equipo, la artista no pudo ocultar su asombro al ingresar al espacio decorado. En el video que se viralizó en redes sociales, se la observa sonriendo, abrazando una de las letras y reaccionando con mucha emoción.

“Muchas gracias, ¿qué es esta sorpresota?”, expresó Shakira al ver el detalle preparado para ella.

Entre risas y aplausos, la cantante también entonó parte del coro de “Dai Dai”, tema que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy y que fue elegido como himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horas después, Shakira compartió su emoción con sus seguidores a través de redes sociales y agradeció el respaldo que llevó a la canción hasta la cima de las plataformas musicales.

“Dai Dai alcanzó el número uno en la lista Global de Spotify y todavía estoy tratando de procesarlo. Gracias por llevarlo hasta la cima”, escribió la artista.

El éxito de “Dai Dai” confirma una vez más el impacto global de Shakira. Su voz volvió a convertirse en parte de la fiesta mundialista y ahora celebra un logro que miles de fanáticos acompañaron desde distintos países.

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