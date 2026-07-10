Ministro de Economía confirma que desde el 15 de julio se inicia la devolución de dólares a ahorristas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que desde este miércoles 15 de julio comenzará la segunda fase de devolución de depósitos en dólares a los ahorristas del sistema financiero, como parte de las medidas implementadas para normalizar el acceso a la moneda extranjera.

Detalló que esta nueva etapa permitirá que las personas que tienen depósitos entre 1.001 y 3.000 dólares puedan recuperar sus recursos, y señaló que el proceso continuará de manera gradual durante los próximos meses hasta alcanzar a todos los ahorristas que mantienen fondos retenidos.

“Desde el día miércoles, los ahorristas podrán recuperar sus depósitos en dólares”, afirmó Espinoza, al anunciar el inicio de esta nueva fase.

Devolución será por etapas durante un año

El ministro detalló que la devolución contempla más de 930 millones de dólares y se realizará de manera escalonada. Según el cronograma anunciado, la primera etapa iniciará el 15 de julio con depósitos de entre 1.001 y 3.000 dólares.

Posteriormente, desde el 14 de agosto, se habilitará la devolución para quienes tengan depósitos entre 3.001 y 5.000 dólares, continuando progresivamente con los siguientes rangos hasta completar el proceso durante un periodo aproximado de un año.

“Durante un año esas personas van a poder recuperar todos sus depósitos”, explicó.

Primera fase mostró confianza en el sistema financiero

Espinoza recordó que la primera fase de devolución de dólares fue aplicada a personas con saldos de entre uno y mil dólares, y aseguró que el resultado fue positivo.

Según el ministro, menos del 30% de los ahorristas habilitados retiraron sus recursos, mientras que la mayoría decidió mantener sus depósitos en el sistema financiero.

“Esto es un signo de confianza y de madurez de la gente”, señaló.

Medida forma parte de un plan de estabilización económica

El titular de Economía indicó que la devolución de dólares forma parte de un conjunto de medidas destinadas a recuperar la estabilidad económica del país, junto con otras acciones como la apertura de remesas, el ordenamiento del mercado cambiario y la recuperación de reservas internacionales.

Espinoza afirmó que desde el inicio de la gestión se trabajó en generar condiciones para que los recursos vuelvan a circular y brindar mayor certidumbre a la población. “Estamos transformando fuertemente la economía y estas transformaciones se han dado sin generar irrupciones”, expresó.

Asimismo, destacó que el Gobierno busca fortalecer la confianza en el sistema financiero y avanzar hacia una mayor disponibilidad de divisas para la población y los sectores productivos.

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