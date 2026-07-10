CNI plantea reformas económicas tras ingresar al Comité de Facilitación del Comercio

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, destacó la incorporación del sector privado con 'derecho a voz y voto' dentro del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, instancia en la que trabajará de manera coordinada con el Gobierno para impulsar medidas orientadas a la recuperación económica y la reactivación del aparato productivo.

Morales afirmó que este nuevo escenario representa un cambio importante en la relación entre el Estado y el empresariado.

"Ya existe una voluntad política y una voluntad empresarial para trabajar de una manera coordinada en beneficio del empresariado privado y del trabajador. El sector privado forma parte del Comité con derecho a voz y voto", sostuvo.

El ejecutivo explicó que el sector empresarial presentará propuestas de leyes y modificaciones normativas que permitan atraer inversiones, fortalecer la producción y mejorar la competitividad del país.

Entre las prioridades mencionó una nueva Ley de Inversiones, una Ley de Hidrocarburos, una Ley Minera, una nueva normativa para el sector eléctrico y reformas parciales a la Ley General del Trabajo, vigente desde la década de 1940.

Asimismo, remarcó la necesidad de diversificar las exportaciones bolivianas. "Tenemos que olvidarnos de que Bolivia simplemente exporta cuatro o cinco ítems y empezar a exportar alimentos, textiles, bebidas, fármacos y todo lo que la industria nacional produce", afirmó.

Dentro del Comité Nacional de Facilitación del Comercio se conformaron cuatro mesas técnicas que abordarán temas considerados prioritarios para el sector productivo: asuntos aduaneros, logística y transporte, temas sanitarios y fitosanitarios, además de la revisión de normativas que actualmente generan burocracia o retrasan la actividad económica.

El presidente de la CNI advirtió que la recuperación económica no será inmediata debido al impacto que dejaron los conflictos sociales.

"Esto no va a ser algo que se va a dar de la noche a la mañana. Va a demorar recuperar los 3.400 millones de dólares que se ha visto perjudicada la economía de nuestro país", manifestó.

Añadió que el objetivo es restablecer la confianza tanto del empresariado como de los inversionistas y garantizar el abastecimiento normal de productos, alimentos y medicamentos.

Sobre la escasez de dólares, Morales sostuvo que la solución pasa por incrementar las exportaciones y ampliar la oferta de productos bolivianos en mercados internacionales. "Mientras Bolivia empiece a exportar más, las divisas van a llegar", aseguró.

Pidió al Gobierno consolidar un clima de estabilidad que incentive la inversión privada. "Si al sector privado nos dan las condiciones necesarias para trabajar, tengan la certeza de que vamos a seguir invirtiendo en Bolivia, exportando, pagando impuestos y generando fuentes laborales".

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