Gobierno incorpora al sector privado al Comité de Facilitación del Comercio para impulsar exportaciones

El viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui González, informó que el Gobierno incorporó al sector privado al Comité Nacional de Facilitación del Comercio, como parte de las medidas orientadas a reactivar la economía y fortalecer el comercio exterior.

Jáuregui explicó que este comité tiene el objetivo de agilizar el despacho, tránsito e intercambio de mercancías, además de reducir costos administrativos y logísticos en las operaciones de importación y exportación.

Cambio frente al anterior modelo

La autoridad recordó que el Comité Nacional de Facilitación del Comercio fue creado en 2021 mediante el Decreto Supremo 4600, pero señaló que en ese momento solo estaba conformado por entidades públicas.

Según Jáuregui, la diferencia ahora es que el Decreto Supremo 5593 incorpora al sector privado, lo que permite institucionalizar el diálogo entre el Estado y los empresarios.

“Este gobierno apuesta y cree en la actividad privada, en la actividad empresarial, y por ello incorpora al sector privado en este Comité Nacional de Facilitación del Comercio”, afirmó.

Buscan reducir la tramitología

El viceministro sostuvo que uno de los principales desafíos será simplificar trámites y avanzar en la digitalización de procesos, debido a que los operadores de comercio exterior enfrentan actualmente una carga administrativa compleja.

Indicó que la “tramitología” ralentiza las exportaciones e importaciones, por lo que se pretende impulsar reformas regulatorias y mejorar la coordinación entre instituciones.

“Hoy lo que requerimos es dinamizar el comercio exterior para poder generar mayores exportaciones con valor agregado”, señaló.

Costos logísticos elevados

Jáuregui advirtió que Bolivia tiene uno de los costos logísticos más altos de la región, con un rango que oscila entre el 18% y 20%, situación que afecta la competitividad del sector privado.

La autoridad explicó que el comité permitirá trabajar en temas logísticos, infraestructura, aduanas y cooperación fronteriza, con participación de quienes realizan comercio exterior de manera diaria.

Reactivación tras los bloqueos

El viceministro señaló que, tras más de 50 días de bloqueos, el país necesita generar certidumbre para las familias, los productores y los agentes económicos que invierten en Bolivia.

Afirmó que el Gobierno mantiene reuniones con organizaciones empresariales, sociales y productivas para construir soluciones de emergencia, pero también medidas estructurales de largo plazo.

“Lo que hay que generar es mayor certidumbre. Ese es el trabajo y el mandato de nuestro presidente Rodrigo Paz”, sostuvo.

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