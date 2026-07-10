Alivio tributario: más de 230 mil contribuyentes podrán regularizar sus deudas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó la aprobación de la Ley de Alivio Tributario como una de las principales medidas aplicadas por el Gobierno para apoyar a los contribuyentes y reducir las dificultades acumuladas por deudas fiscales.

Precisó que esta norma beneficia a más de 230 mil contribuyentes, entre personas y actividades económicas que tenían obligaciones tributarias pendientes, muchas de ellas incrementadas por multas, intereses y procesos de cobro.

“Había deudas tributarias de contribuyentes que habían iniciado con 100, 200 o 300 bolivianos y que iban creciendo por todas las multas e intereses; eran deudas millonarias que generaban bloqueo de cuentas y exclusión de muchos contribuyentes del sistema tributario”, señaló.

Planes de pago y reducción de costos para contribuyentes

El ministro indicó que la medida permite a los contribuyentes acceder a planes de pago y regularizar su situación tributaria, con el objetivo de facilitar la formalización económica y reducir los costos para quienes generan actividad productiva.

Explicó que la norma alcanza a más de 152 mil contribuyentes que habían quedado fuera del sistema tributario por diferentes dificultades, además de más de 80 mil personas con procesos coactivos en etapa de cobro.

“En total estamos facilitando la vida a más de 230 mil contribuyentes con esta ley de alivio tributario”, afirmó.

Espinoza calificó la medida como “el alivio tributario más grande aplicado en la historia económica del país” y aseguró que busca cambiar la relación entre la administración tributaria y los ciudadanos.

Medida forma parte de un paquete económico

El titular de Economía señaló que el alivio tributario forma parte de un conjunto de acciones destinadas a reactivar la economía, junto con otras medidas como la eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la restitución del 100% del crédito fiscal por la compra de combustibles y el apoyo financiero a sectores productivos.

Asimismo, destacó que el Gobierno aplicó medidas para fortalecer la producción, reducir costos y generar mejores condiciones para empresas, pequeños productores y trabajadores por cuenta propia.

“Estamos transformando fuertemente la economía y estas transformaciones se han dado sin generar irrupciones”, manifestó.

Objetivo: reactivar la economía y generar empleo

Espinoza afirmó que las medidas económicas implementadas tienen como objetivo principal recuperar la estabilidad, impulsar la producción, generar empleo y promover la diversificación económica.

“Hay que volver a producir y para esto la formalidad tiene que ser más barata y el Estado tiene que dejar de ser una tranca”, indicó.

El ministro aseguró que el Gobierno continuará impulsando nuevas medidas económicas, entre ellas la Ley de Inversiones, la Ley de Energías Verdes y una nueva Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de atraer inversiones y fortalecer la economía nacional.

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