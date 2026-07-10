¿Qué pasará con la cotización del dólar en Bolivia? Esto respondió el ministro de Economía

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que la cotización del dólar podría estabilizarse o incluso registrar una reducción en las próximas semanas, debido al ingreso de divisas provenientes de sectores exportadores que retomarán la liquidación de dólares.

Explicó que el comportamiento del tipo de cambio estará influenciado por la disponibilidad de moneda extranjera en el mercado y señaló que se espera un mayor flujo de dólares por parte de actividades productivas, principalmente del sector minero.

“Les puedo asegurar que las próximas dos o tres semanas vamos a tener una estabilización, sino una caída de la cotización porque se vienen varias liquidaciones de divisas por parte del sector exportador”, afirmó Espinoza.

Exportadores volverán a inyectar dólares al mercado

El ministro indicó que el sector minero está retomando la normalidad en sus exportaciones después de los bloqueos registrados, por lo que sus operaciones permitirán nuevamente la llegada de divisas al país.

Comentó que con esta mayor oferta de dólares contribuirá a reducir las presiones sobre la cotización y generar mayor estabilidad en el mercado cambiario.

Asimismo, anunció que Bolivia avanza en acuerdos con organismos multilaterales que permitirán reforzar las Reservas Internacionales.

Tipo de cambio referencial buscó ordenar el mercado

Espinoza recordó que una de las primeras medidas del Gobierno fue la implementación del tipo de cambio referencial con el objetivo de ordenar el mercado cambiario y brindar una referencia sobre el valor del dólar.

Señaló que esta medida se aplicó en un contexto económico marcado por una inflación cercana al 21%, problemas de abastecimiento de combustibles y dificultades en las cadenas de provisión.

El ministro afirmó que anteriormente existía una “ficción económica” con precios fijados artificialmente, situación que, según su evaluación, provocó el desgaste de las reservas internacionales.

“El primer paso fue racionalizar los precios y ordenar el mercado cambiario”, sostuvo.

Reservas permitirán intervenir en el mercado

Espinoza aseguró que los nuevos recursos provenientes de organismos internacionales serán administrados de manera responsable y servirán para fortalecer las reservas del país.

“Se está ordenando las cosas, había que ordenar el precio de los combustibles, había que ordenar el precio del dólar. Ahora los recursos que llegan se pueden quedar en el Banco Central y eso es el reforzamiento de reservas”, precisó.

Explicó que las Reservas Internacionales brindan al Banco Central una herramienta para participar en el mercado mediante la compra o venta de dólares cuando sea necesario.

De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia, al 3 de julio las Reservas Internacionales alcanzaban los 3.699 millones de dólares, de los cuales 679 millones corresponden a divisas.

Dólar tendrá un esquema de mayor flexibilidad



El ministro señaló que el nuevo escenario económico implica que el dólar tendrá una flotación gradual y pidió a la población comprender que la estabilidad cambiaria depende de la generación de divisas.

“El dólar va a flotar poco a poco. La manera de tener estabilidad es generar dólares”, afirmó.

Añadió que para mantener la estabilidad del tipo de cambio es necesario fortalecer la producción y las exportaciones, evitando acciones que afecten la actividad económica.

“Si uno quiere estabilidad en el tipo de cambio y, por lo tanto, estabilidad en los precios, no podemos salir a bloquear cada vez que se nos ocurra”, expresó.

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