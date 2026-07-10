Devolución de dólares: conoce las fechas para recuperar tus ahorros

El Gobierno presentó este viernes el cronograma para la devolución gradual de depósitos en dólares a los ahorristas del sistema financiero, un proceso que comenzará el 15 de julio de 2026 y se extenderá hasta julio de 2027, según el monto acumulado por cada depositante.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que la segunda fase de devolución permitirá que las personas con depósitos entre 1.001 y 3.000 dólares puedan recuperar sus recursos desde este miércoles 15 de julio.

Espinoza explicó que el proceso será escalonado y alcanzará progresivamente a todos los ahorristas que mantienen fondos en dólares dentro del sistema financiero.

Cronograma de devolución por montos

De acuerdo con el cronograma establecido, la devolución se realizará de la siguiente manera:

Entre 30.001 y 50.000 dólares: desde el 15 de febrero de 2027.

Entre 20.001 y 30.000 dólares: desde el 15 de enero de 2027.

Entre 15.001 y 20.000 dólares: desde el 14 de diciembre de 2026.

Entre 10.001 y 15.000 dólares: desde el 16 de noviembre de 2026.

Entre 8.001 y 10.000 dólares: desde el 15 de octubre de 2026.

Entre 5.001 y 8.000 dólares: desde el 15 de septiembre de 2026.

Entre 3.001 y 5.000 dólares: desde el 14 de agosto de 2026.

Entre 1.001 y 3.000 dólares: desde el 15 de julio de 2026.

Para los depósitos superiores a estos montos, el cronograma contempla nuevas fechas en mayo, junio y julio de 2027.

El cronograma: Foto: Ministerio de Economía

Más de 930 millones de dólares comprometidos

Espinoza señaló que el proceso de devolución representa un monto total de aproximadamente 933 millones de dólares correspondientes a pasivos con los hogares.

El ministro recordó que la primera fase de devolución se aplicó a quienes tenían saldos entre uno y mil dólares, etapa que, según afirmó, tuvo resultados positivos debido a que menos del 30% de los beneficiarios retiraron sus recursos.

“Esto es un signo de confianza y madurez de la gente”, manifestó.

Medida busca normalizar acceso a dólares

El Gobierno señaló que la devolución de depósitos forma parte de un conjunto de medidas destinadas a normalizar el acceso a la moneda extranjera y fortalecer la confianza en el sistema financiero.

El proceso continuará de manera progresiva durante un año, hasta completar la devolución de los recursos a los ahorristas incluidos en el cronograma.

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