Ríos afirma que 'Bolivia está quebrada energéticamente” y plantea una nueva ley de hidrocarburos

El experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que Bolivia atraviesa una compleja situación energética debido a la caída de las reservas de gas, petróleo y condensado, y señaló que una nueva ley de hidrocarburos debe incluir medidas que permitan recuperar la inversión privada y fortalecer el sector.

Ríos explicó que durante los últimos años se advirtió la necesidad de una nueva normativa, pero la falta de decisiones oportunas provocó una reducción de la producción nacional.

El especialista señaló que una de las principales condiciones para atraer inversiones será modificar los precios de remuneración para las empresas petroleras, además de revisar la carga tributaria.

“Necesitamos subir el precio del gas y subir el precio del petróleo para que se remunere a las empresas petroleras. La inversión no va a dar en el país si no se remunera con un precio de mercado”, sostuvo.

Entre los cambios que considera necesarios, mencionó una modificación al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), planteando que este no sea uniforme para todas las regiones, sino que considere factores como la zona de exploración y el tamaño de los reservorios.

Ríos también cuestionó la decisión de mantener congelados los precios de los carburantes y aseguró que los subsidios no representan una solución de largo plazo.

“Cuando un gobierno mantiene subsidios, a no ser que tenga plata en abundancia, nos hace un favor temporal. Bolivia tiene que ser un país normal, el producto tiene que ser abastecido por varias cadenas y la gasolina y el diésel tienen que competir”, manifestó.

Sobre YPFB, el experto planteó una transformación estructural de la estatal petrolera para evitar la influencia política, reducir su tamaño y permitir alianzas con capital privado.

Asimismo, advirtió que los resultados de una nueva política energética no serán inmediatos y que la recuperación de la producción dependerá de nuevas inversiones exploratorias.

“La producción de hidrocarburos va a seguir cayendo por tres o cuatro años más. Por eso digo que en 2029 vamos a importar gas natural”, alertó.

Finalmente, Ríos señaló que la nueva ley de hidrocarburos debe ser consensuada principalmente con las empresas que invertirán en el país, debido a que serán ellas las que definan si existen condiciones para desarrollar nuevos proyectos.

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