"Son armas tácticas, son armas de combate": Experto advierte vulnerabilidad en Viru Viru tras hallazgo de fusiles

El hallazgo de cuatro fusiles AK-47 calibre 7,62 milímetros en el aeropuerto internacional de Viru Viru abrió una investigación por un presunto caso de tráfico de armas y puso en evidencia posibles fallas en los controles de seguridad aeroportuaria. El experto en criminalística, Rubén Barrientos, afirmó que el caso revela una "vulnerabilidad" que debe ser investigada de manera integral.

Barrientos explicó que las maletas que contenían las armas debieron ser detectadas por los equipos de escaneo antes de ingresar al país.

"Las armas primero ingresaron en unas maletas y esas maletas deberían haber pasado por un escáner. El escáner tendría que haber emitido una alerta", sostuvo.

El especialista indicó que la investigación debe comenzar desde el lugar de origen del envío. Según explicó, al tratarse de un cargamento procedente de Estados Unidos, las autoridades bolivianas deberán coordinar con ese país para establecer el recorrido legal o ilegal del armamento.

"Cada arma tiene un código y una nomenclatura que permiten conocer dónde fue comprada, quién la adquirió y cómo fue transportada", explicó.

Barrientos también señaló que las características del armamento hacen presumir que su destino no era el uso deportivo o recreativo. "Estas armas no son para un club de tiro ni para un club de caza. Son armas tácticas, de combate, destinadas al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo u otras actividades ilícitas", afirmó.

Respecto a la investigación en Bolivia, indicó que las autoridades deberán establecer si las personas involucradas actuaban como transportistas o formaban parte de una estructura criminal más amplia, además de revisar si existen antecedentes de ingresos similares en el país.

Asimismo, consideró fundamental analizar la actuación del personal encargado de los controles aeroportuarios para determinar si existieron omisiones o responsabilidades administrativas.

"Habrá que establecer quién hizo o dejó de hacer los controles correspondientes. Eso deberá determinarlo una investigación transparente encabezada por el Ministerio Público", manifestó.

El experto remarcó que, además de esclarecer responsabilidades, el caso debe servir para fortalecer la seguridad en los aeropuertos del país mediante la modernización de los sistemas de control.

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