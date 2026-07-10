Fusiles en Viru Viru: Experto advierte sobre la peligrosa penetración del crimen organizado

Tras el hallazgo de cuatro fusiles AK-47 en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, dos mujeres permanecen aprehendidas en la ciudad de Santa Cruz. Entre los artefactos se encontraron armas calibre 5,56 ocultos como supuestos repuestos de vehículos, mientras las autoridades buscan a Adrián H. S., quien llegó desde Estados Unidos con el equipaje y se dio a la fuga.

El abogado penalista Cristian Sánchez precisó que estas armas de fuego son consideradas de guerra y resultan sumamente peligrosas para la seguridad ciudadana.

"No se comercian a civiles, están prohibidas no solo en el país, sino también a nivel internacional", manifestó el especialista respecto a la gravedad de las armas interceptadas.

Alerta por esquemas de corrupción

De acuerdo a Sánchez, la internación de estos fusiles expone una alarmante debilidad en los controles aduaneros de la principal terminal aérea del país. Para el especialista, este hecho demuestra una preocupante vulnerabilidad institucional que facilitó de forma directa el tránsito de la mercadería ilícita. "Es un síntoma del nivel de penetración de la corrupción", aseveró el jurista.

El especialista identificó que el procedimiento aplicado por los traficantes en esta terminal replica conductas delictivas sistemáticas previamente registradas en el país.

"Es el mismo modus operandi respecto al caso maletas", denunció Sánchez, detallando que la carga llega, pasa por una latencia y luego terceras personas recogen el contrabando.

Destino del arsenal y predictibilidad penal

Además, remarcó que las características del armamento secuestrado sugieren que su distribución responde a las altas esferas de la delincuencia internacional operando en territorio boliviano. El penalista descartó que antisociales comunes adquieran estos fusiles debido a su elevado costo, el cual asciende de 7 a 10 mil dólares en Santa Cruz, siendo que pueden ser compradas en Estados Unidos hasta por 500 dólares. "Las grandes organizaciones criminales estructuradas usan estas armas para generar violencia, intimidación y muerte", finalizó.

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