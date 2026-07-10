¿Argentina a semifinales? La tarotista de los famosos lanzó su inesperada predicción sobre Messi

La previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 suma un nuevo condimento fuera de la cancha. La reconocida tarotista Mariam Caleiro, famosa por sus predicciones sobre figuras del espectáculo, sorprendió al compartir su visión sobre el esperado encuentro de la Scaloneta.

A través de sus redes sociales, Caleiro aseguró que el partido estará cargado de tensión y emociones fuertes, anticipando una jornada que podría tener a los hinchas al borde del asiento.

“Va a ser un partido con mucho fuego, mucha batalla. Prepárense para infartarse porque va a ser duro”, expresó la tarotista al referirse al choque de cuartos de final.

Su mirada sobre Messi y la Selección

La especialista también habló sobre el presente del equipo argentino y señaló que, pese a llegar con cierta presión tras partidos complicados, observa una energía positiva en el plantel.

“La Argentina viene con una energía bastante baja. A pesar de todo, los veo muy bien a los argentinos. A Messi también, igual que al equipo. Están muy armados”, afirmó.

¿Qué dijo sobre Suiza?

Sobre el conjunto europeo, Caleiro reconoció la calidad de sus futbolistas, aunque aseguró que su predicción no apunta a una victoria suiza.

“En Suiza hay buenos jugadores, pero no les va a ir tan bien. No me sale como ganador”, comentó.

La Selección argentina buscará avanzar a semifinales en un partido que promete máxima intensidad, mientras millones de fanáticos esperan que el equipo de Lionel Scaloni vuelva a responder en una instancia decisiva.

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