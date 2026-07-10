¡Shakira en el Francia-Marruecos! Su aparición conquistó a los fanáticos

Shakira fue una de las grandes protagonistas fuera de la cancha durante el partido entre Francia y Marruecos por el Mundial 2026. La artista colombiana asistió al encuentro acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, con quienes disfrutó del espectáculo deportivo desde uno de los palcos del estadio.

La cantante de "Dai Dai" presente en el Mundial 2026

La intérprete de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026 junto a Burna Boy, fue enfocada por la transmisión internacional mientras seguía atentamente el compromiso. Al percatarse de que las cámaras la habían reconocido, sonrió y envió un beso al público, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La presencia de Shakira despertó la ovación de los asistentes y confirmó, una vez más, el fuerte vínculo que mantiene con la Copa del Mundo, luego de interpretar el tema oficial del torneo y convertirse en una de las figuras musicales más representativas del fútbol a nivel internacional.

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