“No busco regalos, solo trabajo”: el currículum escrito a mano que emociona a miles

Una hoja escrita a mano, una historia de esfuerzo y un pedido sencillo tocaron el corazón de miles de personas en redes sociales. Lucas Gabriel da Silva se hizo viral luego de que circulara su currículum, elaborado por él mismo, con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral.

En el documento, Lucas cuenta que actualmente trabaja recolectando materiales reciclables para ayudar con el sustento de su familia. Sin embargo, su meta es acceder a un empleo estable que le permita continuar sus estudios, adquirir experiencia y avanzar hacia un mejor futuro.

Lo que más llamó la atención fue que el joven no pidió dinero, regalos ni ayuda económica. Su mensaje fue directo y cargado de esperanza: solo busca una oportunidad para demostrar que puede trabajar con responsabilidad, compromiso y dedicación.

“No busco que me regalen nada, solo una oportunidad para trabajar”, expresó Lucas en su currículum.

La historia generó una gran ola de solidaridad. Miles de usuarios compartieron la publicación, destacando la humildad, perseverancia y voluntad del joven para salir adelante pese a las dificultades.

Para muchos, Lucas se convirtió en el reflejo de una realidad que viven numerosos jóvenes: el deseo de estudiar, trabajar y aportar a sus hogares, aun cuando las oportunidades parecen escasas. Su currículum no solo busca empleo; también se transformó en un mensaje de lucha, dignidad y esperanza.

Mira la programación en Red Uno Play