Verbena paceña reunirá a más de 20 grupos bolivianos en la tradicional San Francisco

La Alcaldía de La Paz presentó la cartelera oficial de la verbena paceña por los 217 años de la gesta libertaria del 16 de julio, que este año reunirá a más de 20 agrupaciones nacionales de cumbia, rock y folklore en un escenario que volverá a instalarse en la plaza Mayor de San Francisco.

"La Paz vuelve a brillar" este 15 de julio

El alcalde César Dockweiler destacó que la celebración llevará el lema "La Paz vuelve a brillar" y aseguró que el evento busca impulsar la reactivación económica y fortalecer el ánimo de la población tras más de 50 días de conflictos sociales.

"No solo queremos posicionar a La Paz como la ciudad más competitiva, también queremos reactivar el ánimo de los paceños y consolidar que es la ciudad más cultural y biodiversa de Bolivia", afirmó.

La autoridad confirmó que la verbena comenzará a las 14:00 del 15 de julio y se extenderá hasta las primeras horas del 16 de julio. Además del escenario principal en San Francisco, se instalarán pantallas gigantes y repetidoras de sonido a lo largo de la avenida Mariscal Santa Cruz para ampliar la cobertura del espectáculo.

La verbena paceña vuelve a la San Francisco

Dockweiler también defendió la decisión de devolver la verbena a la plaza San Francisco, luego de cuestionamientos sobre la seguridad del lugar.

"Hubo voces que querían impedir que la verbena vuelva aquí. Eso es falso. Contamos con toda la documentación que garantiza que este espacio es seguro", sostuvo.

La cartelera incluye a Prana, Los Turromántikos, Explosión Cumbiera, New Cartel Cumbiero, Jhonny y su Agrupación Claros, Onda Kumbiera, Son di Luz, Los Trampa, Grecia Gon, De Sol a Sol, Las Divinas, Kumbia Mortal, Sangre Cumbiera, Hijos de la Noche, Diverso y Jach'a Mallku, entre otros artistas nacionales.

El alcalde indicó que la programación aún podría ampliarse en los próximos días con la incorporación de nuevas agrupaciones bolivianas.

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