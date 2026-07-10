Colegio Médico respalda las fichas digitales, pero exige mayor inversión para hospitales

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Humberto Vargas, manifestó el respaldo de la institución a la implementación de las fichas digitales en los hospitales públicos, al considerar que esta herramienta contribuye a reducir las largas filas y agilizar la atención médica.

Sin embargo, aclaró que la transformación tecnológica debe ir acompañada de una mayor inversión en infraestructura, equipamiento y recursos para garantizar una atención de calidad.

Vargas explicó que el rechazo expresado por trabajadores y profesionales del Hospital San Juan de Dios no está dirigido al proceso de digitalización, sino a las declaraciones de un funcionario de la Gobernación.

"Nadie se va a oponer a la modernización; nadie se va a oponer a la digitalización. Aplaudimos que se atiendan más de 20 mil pacientes durante este último mes", afirmó.

No obstante, sostuvo que los avances tecnológicos deben ir de la mano con mejoras estructurales en los centros hospitalarios. "La modernización en los hospitales tiene que ir de la mano de inversiones económicas. No solamente se puede hablar de dignidad del paciente acortando las colas o las filas. También se le deben dar las mejores condiciones", señaló.

El presidente del Colegio Médico recordó que el sistema público de salud en Santa Cruz enfrenta deficiencias acumuladas durante años, por lo que consideró que la solución requiere una planificación sostenida y mayores recursos.

"Pedimos que se transparenticen los presupuestos que se le da a la Gobernación y a la Alcaldía para el sector salud. Así tendremos una idea clara de los recursos que se manejan y de las falencias que desde hace mucho tiempo venimos denunciando", expresó.

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