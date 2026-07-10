Un adolescente de 14 años que vivía en situación de calle y enfrentaba problemas de adicción logró ingresar a un centro de rehabilitación gracias a la intervención de un grupo de repartidores que realiza patrullajes preventivos en coordinación con la Policía para combatir la delincuencia en Santa Cruz.

El caso ocurrió hace algunos días durante uno de los recorridos que realizan los repartidores en inmediaciones del Cordón Ecológico, sobre el cuarto anillo, donde encontraron al menor en posesión de sustancias controladas. Sin embargo, lo que más impactó a los voluntarios fue el pedido que les hizo el adolescente.

“Quiero salir del vicio, quiero salir de las calles”, fueron las palabras que, según relató Gonzalo Sánchez, asesor legal del grupo de repartidores, motivaron a iniciar las gestiones para brindarle ayuda.

“Nos preocupó porque un adolescente de 14 años debería estar con su familia y no viviendo en las calles. Él nos pidió ayuda y nosotros le prometimos que lo íbamos a apoyar para cambiar su vida”, señaló Sánchez durante una entrevista con el programa El Mañanero.

Tras el encuentro, los repartidores coordinaron con la iglesia Tiempo de Cambio y su programa Operación Rescate, además de realizar las gestiones correspondientes con la Defensoría de la Niñez, instancia encargada de autorizar el ingreso de menores de edad a un centro especializado.

Gracias a ese trabajo conjunto, el adolescente ya fue admitido en un centro de rehabilitación donde iniciará un proceso de recuperación.

“Estamos seguros de que él va a cambiar. A los 14 años tuvo la valentía de pedir ayuda y eso demuestra que tiene la voluntad de salir adelante”, expresó Sánchez.

Los repartidores explicaron que, además de colaborar con la Policía en patrullajes para reducir hechos delictivos, buscan brindar apoyo cuando encuentran personas que necesitan una oportunidad para cambiar su realidad.

“No solamente vamos donde ocurre un robo o para colaborar con la captura de delincuentes. También queremos rescatar vidas, como en este caso. Queremos que este adolescente tenga un futuro mejor”, agregó.

Por su parte, Roberto Lucerito, presidente del grupo de repartidores, indicó que la organización lleva más de 40 días realizando patrullajes preventivos junto al Comando Departamental de la Policía y que actualmente cuenta con más de 300 integrantes distribuidos por diferentes zonas de la ciudad.

Según explicaron, los recorridos se organizan en función de las denuncias de los vecinos sobre hechos de inseguridad. No obstante, aseguran que este caso les recordó que detrás de algunos escenarios de delincuencia también existen menores que necesitan protección y oportunidades para reconstruir sus vidas.

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