Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje, en las inmediaciones del barrio España. El conductor, un adulto mayor, resultó ileso y aseguró que el cinturón de seguridad fue determinante para salvar su vida.

De acuerdo con el relato del afectado, el hecho ocurrió cuando circulaba de norte a sur a baja velocidad. En ese momento, una camioneta negra lo impactó por la parte trasera, provocando que perdiera el control del motorizado y cayera al canal.

“Sí, me salvé por el cinturón”, manifestó el conductor durante un contacto con el programa El Mañanero.

El adulto mayor explicó que no logró identificar la placa del otro vehículo debido a la rapidez con la que ocurrió el hecho.

“Me chocó una camioneta negra que no sé qué placa tenía. Parece que me dio en la punta: me desestabilizó. Yo venía despacio, de norte a sur; me dio, me tambaleó y cuando acordé ya había caído al canal”, relató.

Consultado sobre si el otro conductor circulaba a alta velocidad, respondió: “Me imagino, porque para darme y disparar... yo circulaba despacio, nunca corro”.

El afectado también indicó que logró salir por sus propios medios a través de la puerta del conductor y que, pese a la magnitud del accidente, no presentaba lesiones aparentes.

“Salí por la puerta del chofer. Por el momento no siento nada”, señaló.

Tras el hecho, efectivos de la Policía se desplazaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones. Entre las primeras diligencias se prevé la revisión de imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a la camioneta involucrada, establecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

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