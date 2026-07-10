Delincuentes asaltan una tienda en la zona sur de Cochabamba y se llevan $us 60 mil

Dos delincuentes ingresaron de manera violenta a una tienda ubicada en la zona sur de la ciudad de Cochabamba y sustrajeron aproximadamente 60 mil dólares que, según la víctima, estaban destinados al tratamiento médico de su hijo.

El hecho ocurrió el domingo 5 de julio, cerca de las 22:10, en las inmediaciones de las calles Ichoa y río Securé. De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en el lugar se encontraban una mujer de 61 años y su madre de 86 años, quienes atendían el negocio.

Ingresaron tras simular una compra

El director departamental de la Felcc de Cochabamba, Rolando Vera, informó que uno de los sujetos ingresó inicialmente al negocio simulando ser un cliente y, después de retirarse, dos hombres ingresaron de manera violenta.

Según la investigación preliminar, los antisociales preguntaron directamente por una suma de dinero que se encontraba en el lugar. La víctima relató que los delincuentes tenían el rostro cubierto y que uno de ellos portaba un arma de fuego.

“Empezó a botar las cajas y todo, cuando encontró el dinero, se salió de costado uno de ellos”, relató la afectada.

Vera explicó que la madre de la víctima no se encontraba dentro de la tienda en ese momento, debido a que había ingresado al baño, por lo que la hija fue quien enfrentó el ataque.

Dinero estaba destinado a una operación

La mujer de 86 años expresó su desesperación tras el robo y señaló que el dinero sustraído provenía de la venta de un terreno y estaba destinado a cubrir la operación de su hijo, quien tiene problemas renales.

“Era dinero de su terrenito, no tengo ahora plata, he vendido para hacer curar a mi hijo, malditos, cómo nos van a robar así”, manifestó entre lágrimas.

FELCC investiga a los responsables

La Policía inició las investigaciones para identificar a los autores del hecho. La Felcc realiza la revisión de cámaras de seguridad, además de la toma de declaraciones de las víctimas y posibles testigos que puedan aportar información para esclarecer el robo.

“Estamos verificando con las cámaras de seguridad, así también se está verificando con las declaraciones de las víctimas y posibles testigos que existiesen en el lugar”, informó el director de la Felcc.

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