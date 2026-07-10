Motocicleta queda reducida a chatarra tras incendiarse en plena avenida Paraguá

Una motocicleta quedó completamente reducida a chatarra luego de incendiarse la mañana de este viernes en la avenida Paraguá, entre el segundo y tercer anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió a plena luz del día y fue registrado por vecinos que grabaron el siniestro con sus teléfonos celulares y enviaron las imágenes al Ojo Ciudadano.

De acuerdo con el relato de testigos, el conductor había advertido que el motorizado presentaba fallas mecánicas desde varias cuadras antes. Al llegar al lugar, la motocicleta comenzó a arder en llamas, presuntamente a causa de un cortocircuito.

Los vecinos intentaron controlar el fuego utilizando baldes con agua para evitar que las llamas se propagaran o provocaran daños a otras personas o vehículos. Sin embargo, el incendio avanzó rápidamente y el motorizado fue consumido casi en su totalidad.

Tras el incidente, el conductor abandonó la motocicleta en el lugar, a la espera de que personal de Bomberos y de la Policía realice la inspección correspondiente y coordine el retiro del vehículo.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas. Las autoridades aguardan el informe técnico de Bomberos para establecer con precisión las causas del incendio, aunque de manera preliminar se presume que un cortocircuito habría originado el siniestro.

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