Murales transforman espacios de la Periférica y resaltan magia paceña

La Subalcaldía Periférica impulsa la creación de murales urbanos para recuperar espacios públicos y promover el talento de artistas jóvenes paceños, como parte del programa "Murales de mi barrio".

Una de las obras fue realizada por los integrantes del colectivo El Chenko, quienes concluyeron el mural en aproximadamente dos días.

Arte urbano y tradición paceña

El subalcalde de Periférica, Walter Aranda, destacó que la iniciativa busca fortalecer la identidad de la ciudad a través del arte urbano y replicar estos trabajos en distintos macrodistritos.

"Como verán, esta belleza representa nuestra cultura andina y nuestra marca ciudad, La Paz, capital del cielo", afirmó.

La autoridad también resaltó el carácter resiliente de los paceños y aseguró que los murales reflejan la fortaleza de la población frente a las adversidades.

"Los paceños estamos hechos para todo terreno. Seguimos adelante ante las adversidades; estamos condenados al éxito", sostuvo.

Los artistas señalaron que el colectivo El Chenko está conformado por jóvenes formados en la Academia de Bellas Artes y la carrera de Artes Plásticas de la UMSA, quienes buscan aportar al embellecimiento de la ciudad mediante expresiones artísticas con identidad cultural.

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