Sirenas y vehículos de emergencia en El Trompillo: no se asuste, habrá un simulacro de accidente aéreo

La Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) realizará este viernes, a partir de las 15:00, un simulacro de accidente aéreo en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, por lo que exhortó a la población a no alarmarse ante la presencia de sirenas, vehículos de emergencia y un amplio despliegue operativo.

La actividad se desarrollará en cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) 138 y tiene como objetivo evaluar la aplicación del Plan de Emergencia de Aeródromo, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de responder ante una eventual emergencia aeronáutica.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó la importancia de este tipo de ejercicios para mejorar la preparación y la coordinación interinstitucional, con el fin de brindar una respuesta oportuna y eficiente en situaciones de riesgo. Asimismo, señaló que estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno con la seguridad operacional y la protección de los usuarios del sistema aeroportuario.

De acuerdo con Naabol, este será el primer simulacro de accidente aéreo que se realiza en el aeropuerto El Trompillo y permitirá verificar la eficacia de los protocolos establecidos para minimizar las consecuencias de una emergencia, proteger la vida de las personas y garantizar la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

En el ejercicio participarán bomberos aeronáuticos, brigadas de emergencia aeroportuaria, personal de seguridad operacional, servicios médicos, efectivos de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de apoyo, que actuarán siguiendo los procedimientos previstos para este tipo de contingencias.

La entidad reiteró el llamado a los vecinos y a la ciudadanía en general a mantener la calma durante el desarrollo del simulacro, aclarando que el movimiento de unidades de emergencia y las sirenas corresponderán únicamente a un ejercicio preventivo y no a una emergencia real.

Como antecedente, Naabol recordó que en abril se realizó un simulacro de accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Aníbal Arab Fadul de Cobija, mientras que en marzo se llevó a cabo el primer simulacro de emergencia aérea nocturna en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba, ejercicios que permitieron evaluar y fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play