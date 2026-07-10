Evacúan de emergencia al presidente de la Aduana Nacional tras un problema de salud

El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional de Bolivia, Alberto Samuel Soto de la Vía, sufrió un infarto agudo de miocardio este viernes 10 de julio mientras desarrollaba una agenda oficial en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con la información preliminar, la autoridad presentó el cuadro cardíaco de manera repentina durante una actividad institucional, por lo que recibió atención médica inmediata para estabilizar sus signos vitales.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Municipal Príncipe de Paz de Puerto Quijarro. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado y a la proximidad con la frontera, se dispuso su evacuación de máxima emergencia en una ambulancia hacia la ciudad de Corumbá, Brasil, donde recibe atención médica especializada.

Alberto Samuel Soto se encontraba en la provincia Germán Busch cumpliendo tareas institucionales relacionadas con la fiscalización y la reestructuración de los puestos de control de la Aduana Nacional.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales y el equipo médico que atiende al presidente de la Aduana Nacional no han emitido un informe oficial sobre su evolución clínica ni sobre su estado de salud.

Se espera que en las próximas horas la Aduana Nacional brinde un reporte oficial con información actualizada sobre la condición médica de la autoridad.

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