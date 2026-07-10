Artistas organizan concierto solidario para apoyar a Alenir Echeverría

Con el objetivo de recaudar fondos para el tratamiento médico de la reconocida cantante cruceña Alenir Echeverría, un grupo de artistas nacionales organizará el concierto solidario "Juntos por Alenir Echeverría", que se realizará el próximo 16 de julio, desde las 19:00, en el restaurante Tapecuá, ubicado en la calle La Paz esquina Ballivián.

Las entradas tienen un costo de 100 bolivianos y ya se encuentran disponibles para su reserva y compra. Asimismo, las personas que deseen colaborar podrán realizar donaciones mediante el código QR habilitado por la familia de la artista para apoyar los gastos de su recuperación.

En el espectáculo participarán reconocidos artistas nacionales como Sonia Barrientos, Gisela Santa Cruz, Trío Oriental, entre otros.

Los artistas destacaron la trayectoria de más de 40 años de Alenir Echeverría, quien actualmente atraviesa por un delicado estado de salud y convocaron a la ciudadanía a respaldar esta iniciativa solidaria.

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