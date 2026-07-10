Todo listo para el Miss Bolivia 2026: este viernes presentan a las candidatas

Santa Cruz comenzó a recibir este viernes a las candidatas que participarán en el Miss Bolivia 2026. Las aspirantes fueron llegando al hotel sede, donde permanecerán durante las próximas semanas mientras cumplen una exigente agenda de preparación antes de la gala final del certamen.

Durante esta etapa, las representantes participarán en actividades protocolares, ensayos de pasarela, sesiones fotográficas, entrenamiento físico y una alimentación supervisada, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la elección de la nueva soberana de la belleza boliviana.

En esta primera jornada arribaron 12 de las 31 candidatas que competirán por la corona nacional. Entre ellas se encuentran las representantes de Oruro, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Litoral, Llanos Tropicales, además de las residentes bolivianas en España e Italia.

La representante de Santa Cruz dio la bienvenida a sus compañeras y destacó el espíritu de integración que caracteriza al certamen.

"Somos 31 candidatas, cada una representamos la belleza y la esencia de cada rincón del país, así que las recibo con los brazos abiertos", expresó.

La organización prevé que el resto de las aspirantes llegue de manera escalonada durante las próximas horas para completar la concentración e iniciar oficialmente las actividades del concurso.

Presentación oficial de las candidatas

La Presentación Oficial del Miss Bolivia 2026 se realizará este viernes 10 de julio, desde las 19:00, en el Hotel Radisson de Santa Cruz.

El evento marcará el inicio formal del certamen y permitirá al público conocer a las 31 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la belleza boliviana.

La presentación será transmitida EN VIVO a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook de Promociones Gloria, donde los seguidores podrán acompañar el comienzo del camino hacia la corona que se definirá en la gala final del 25 de julio.

Mira la programación en Red Uno Play