Sokol: "Es muy probable que las piezas de fusiles AK-47 estuvieran destinadas al crimen organizado"

La Policía Boliviana decomisó un cargamento de piezas de fusiles AK-47 ocultas entre repuestos de vehículos durante un operativo realizado en el aeropuerto, donde además fueron aprehendidas dos mujeres que pretendían retirar la encomienda.

Armas de alto calibre

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, informó que las piezas encontradas permitirían ensamblar alrededor de cuatro fusiles de guerra y que el envío permanecía retenido por trámites aduaneros cuando fue descubierto.

"Las partes de armas estaban camufladas en repuestos de vehículos. Las personas aprehendidas serán cauteladas principalmente por el delito de tráfico de armas", señaló.

La autoridad indicó que existen indicios de al menos dos envíos similares realizados en mayo y junio, por lo que se investiga si las piezas faltantes ya fueron retiradas.

Ingreso de armamento al país

Sokol explicó que el armamento decomisado no estaba completo, situación que fortalece la hipótesis de que parte del material ingresó anteriormente al país.

"Es muy probable que este cargamento haya estado dirigido al crimen organizado, principalmente relacionado con el narcotráfico", afirmó.

La Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el destino final del armamento.

Mira la programación en Red Uno Play