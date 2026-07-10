El inesperado sueño de Erling Haaland lejos del fútbol

Mientras la rompe en las redes y lleva a Noruega a vivir uno de los momentos más importantes de su historia futbolística, Erling Haaland guarda un sueño muy distinto lejos de los estadios: convertirse en productor agropecuario.

El delantero del Manchester City, uno de los goleadores del Mundial 2026, ha contado en varias oportunidades que aprovecha sus momentos libres para escapar al campo, manejar tractores y alimentar ganado.

“Cuando puedo, me gusta ir a una granja, manejar tractores, alimentar al ganado”, relató el atacante noruego, quien asegura que en el entorno rural puede desconectarse por completo de la presión del fútbol.

Haaland creció desde los tres años en Bryne, una localidad agrícola del sur de Noruega, tierra de origen de sus padres. Esa conexión con la vida rural se mantiene intacta y es parte de su identidad, incluso en la cima del fútbol mundial.

“En el campo soy realmente yo todo el tiempo”, expresó el delantero, que sueña con tener una pequeña granja cuando decida colgar los botines.

“Creo que tendré una pequeña granja después de jubilarme. No sé dónde será, pero estoy seguro de que tendré algunos animales”, dijo en una entrevista. Incluso lanzó una promesa que sorprendió a sus fanáticos: “Seré el mejor agricultor del año en el futuro”.

Su vida lejos de las canchas

El goleador no solo disfruta del trabajo rural; también lleva esa filosofía a su alimentación. Su dieta está basada en productos como carne vacuna, pollo, huevos, leche, arroz y miel, con especial interés en los alimentos de calidad y de producción local.

Haaland también ha destacado la importancia del bienestar animal, la trazabilidad y el esfuerzo de los productores agropecuarios.

Hoy, el atacante tiene dos grandes metas: seguir haciendo historia con Noruega en el Mundial y, algún día, construir una vida rodeado de animales, cultivos y tractores.

Porque detrás del delantero que asusta a las defensas, hay un joven que sueña con volver a la tierra.

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