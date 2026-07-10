Llamarada solar generó fallas en los GPS y redes eléctricas

Una masiva erupción en la superficie del Sol provocó severas interferencias en los sistemas de comunicación y redes eléctricas de la Tierra durante esta semana. De acuerdo al medio TN, el fenómeno alcanzó su punto máximo el pasado 4 de julio y fue detectado por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA.

La potente llamarada se originó en la región activa AR4482, una zona de alta tensión magnética ubicada en el extremo sudeste del disco solar. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), este evento desencadenó un apagón de radio de categoría R3 que afectó las frecuencias más altas.

El impacto inmediato en el planeta

Los efectos en el sector iluminado de la Tierra se sintieron casi de inmediato debido a que la radiación viaja a la velocidad de la luz. El bombardeo de rayos X y luz ultravioleta extrema alteró las capas superiores de la atmósfera en tan solo ocho minutos.

Esta alteración climática espacial generó cortes de conectividad que incomunicaron a los sectores más afectados durante aproximadamente una hora. Asimismo, las señales de navegación marítima y aeronáutica sufrieron degradaciones temporales, sumadas a fallas breves en los servicios de televisión por satélite y GPS.

Riesgos tecnológicos y seguridad humana

A pesar de la magnitud del evento, las autoridades confirmaron que la radiación no representa un peligro directo para la salud de las personas en la superficie. La atmósfera y el campo magnético del planeta actúan como un escudo natural que absorbe estos impactos energéticos de manera eficiente.

Sin embargo, los riesgos reales persisten para las infraestructuras tecnológicas, satélites en órbita y astronautas en el espacio exterior. Las misiones espaciales y los vuelos comerciales que cruzan las regiones polares se mantienen bajo monitoreo constante ante la volatilidad de nuestra estrella.

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