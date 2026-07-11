Una fórmula matemática simple pensada para organizar la economía del hogar se ha transformado en una tendencia masiva dentro de las redes sociales. Este sistema promete traducir el salario mensual en metas concretas de ahorro, inversión y topes de consumo adaptándose a cualquier realidad económica local.

Las claves para alcanzar la libertad financiera

El esquema inicia con el cálculo más ambicioso al multiplicar el ingreso mensual por 120 para determinar el capital necesario para vivir de rentas. Tomando como base el Salario Mínimo Nacional en Bolivia de Bs. 3.300, un ciudadano requeriría acumular un fondo invertido de Bs. 396.000 para dejar de trabajar.

Para alcanzar dicho objetivo, la estrategia propone destinar mensualmente el 20% del salario total hacia fondos de inversión o mecanismos de ahorro. En el ejemplo citado, esta operación obliga a separar rigurosamente Bs. 660 cada mes de manera constante y disciplinada.

El colchón de seguridad ante situaciones imprevistas

La tercera operación matemática busca consolidar un fondo de tranquilidad equivalente a seis meses de sueldos para cubrir emergencias médicas o desempleo. Siguiendo la simulación con el sueldo básico del país, el trabajador debería resguardar un monto total de Bs. 19.800 en una cuenta segura.

Posteriormente, el método pone límites rigurosos al consumo diario asignando un 30% del salario para aquellos gastos variables y recreativos. Esto significa que el usuario dispondría de un techo máximo de Bs. 990 mensuales para salidas, compras o entretenimiento.

Planificación frente al mito de los altos ingresos

Finalmente, la quinta regla establece que los costos fijos como alquiler y servicios básicos jamás deben superar el 50% de la remuneración. Para la base salarial analizada, el límite máximo para pagar luz, agua, internet y vivienda se congela en Bs. 1.650.

Especialistas digitales recuerdan que el éxito de esta estructura se basa en la conocida regla financiera 50/30/20 utilizada a nivel global. La conclusión del fenómeno viral insiste en que una vida económica estable depende del control administrativo y no de recibir un sueldo más elevado.

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