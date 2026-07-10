Simulacro de accidente aéreo en El Trompillo activó a más de 20 instituciones de emergencia

Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) desarrolló hoy el primer simulacro general de accidente aéreo en el Aeropuerto El Trompillo, ubicado en Santa Cruz. De acuerdo a las autoridades, este importante ejercicio estratégico contó con la participación activa de más de 20 instituciones directamente vinculadas a la atención de emergencias y la seguridad operacional.

Foto: Facebook Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El escenario planteado para la práctica recreó la excursión de pista de una aeronave Beechcraft 1900 durante su aterrizaje, situación crítica que provocó un incendio de gran magnitud. Inmediatamente después de reportarse el incidente, la Torre de Control activó la alarma general para desplegar las unidades del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

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Coordinación interinstitucional

“Hoy demostramos que la preparación, la coordinación y el compromiso entre instituciones son la mejor herramienta para proteger la vida humana. En NAABOL trabajamos para que nuestros aeropuertos estén preparados para responder de manera inmediata y eficiente ante cualquier emergencia”, afirmó el capitán de aviación Jaime Machicao Roca, director general ejecutivo de la entidad.

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La máxima autoridad del sector dirigió personalmente el despliegue de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, bomberos, servicios de salud y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Durante el ejercicio se desarrollaron tareas intensivas de rescate, evacuación de heridos, atención médica, control del fuego y aseguramiento del área afectada. Estas acciones coordinadas permitieron evaluar con precisión la capacidad operativa y el tiempo de reacción de todas las entidades participantes en el Plan de Emergencia.

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La actividad se ejecutó en estricto cumplimiento de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana (RAB) 138, sirviendo para verificar la eficacia real de los protocolos vigentes. El desarrollo del evento fue presenciado por autoridades locales, operadores aeroportuarios y diversos medios de comunicación que acompañaron la jornada.

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Con este ejercicio de alto nivel, las autoridades de NAABOL indicaron que reafirmaron su compromiso de fortalecer la seguridad operacional y la preparación permanente de su personal técnico.

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