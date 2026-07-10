Incendio se registra cerca del Bosquecillo de Pura Pura en Munaypata

Un incendio de magnitud se registró la tarde de este jueves en inmediaciones del Bosquecillo de Pura Pura, en la zona de Munaypata, en La Paz.

De acuerdo con un reporte preliminar, la humareda fue extensa y generó preocupación entre vecinos del sector, debido a la cercanía de viviendas.

Bomberos trabajan en el lugar

Personal de la Unidad de Bomberos y efectivos de la Policía llegaron hasta la zona para controlar el fuego y evitar que las llamas se extiendan hacia otros sectores.

Parte del incendio ya habría sido sofocado, aunque los equipos de emergencia continúan con las labores para impedir una mayor propagación.

Esperan informe oficial

Hasta el momento, se aguarda un reporte oficial que establezca qué habría originado el incendio en este sector cercano al Bosquecillo de Pura Pura.

Las autoridades también deberán evaluar si existen daños materiales o afectación a viviendas próximas al lugar.

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