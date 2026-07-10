Lloraron por Bruno y no descansaron hasta encontrarlo: Policía recupera a perrito vendido por Bs 50

Una historia que movilizó a una familia en Riberalta, Beni, terminó con un final feliz para Bruno, un perrito que había desaparecido de su hogar y que, según la denuncia presentada por sus propietarios, habría sido sustraído por un vecino y vendido por 50 bolivianos.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 8 de julio, en el barrio 6 de Julio, cuando los dueños de Bruno salieron de su vivienda para recoger a una de sus hijas. Al regresar, descubrieron que su mascota ya no estaba.

Vecinos del sector les alertaron de que un hombre que vive cerca del domicilio presuntamente había levantado al perro y se lo habría llevado. Al ser consultado por la familia, el señalado no habría querido revelar dónde se encontraba Bruno.

Una familia desesperada por encontrarlo

La ausencia del animal generó una profunda tristeza en el hogar. El propietario contó que sus hijos pasaron una noche difícil, especialmente su hija adolescente con sordera, quien tenía un fuerte vínculo con Bruno.

“Ella fue una de las más afectadas, porque Bruno creció con nosotros desde pequeño. Lo criamos incluso con mamadera”, relató la familia.

Ante la preocupación y al no obtener respuestas, el dueño acudió la mañana del jueves a dependencias policiales para presentar la denuncia.

Operativo permitió recuperar a Bruno

Tras recibir el reporte, efectivos policiales realizaron las investigaciones y localizaron al vecino señalado. Durante las diligencias, el hombre habría revelado finalmente dónde se encontraba la mascota.

Los uniformados llegaron hasta el barrio Canadá, donde encontraron a Bruno y lograron recuperarlo para entregarlo nuevamente a su familia.

El perrito fue trasladado junto al acusado a dependencias policiales, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el caso.

Un reencuentro lleno de emoción

Luego de horas de angustia, Bruno regresó a casa y volvió a los brazos de quienes lo consideran parte de la familia.

Para sus propietarios, recuperar a su mascota significó mucho más que encontrar un animal perdido: fue devolverle la tranquilidad a un hogar que no dejó de buscarlo.

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