Larga Noche de Museos: Una velada llena de historia y patrimonio en La Paz

La ciudad de La Paz se prepara para una nueva edición de la Larga Noche de Museos, una actividad que invita a recorrer espacios culturales y conocer parte de la historia, el patrimonio y las tradiciones del departamento.

Recorrido histórico y patrimonial de La Paz

Entre los principales atractivos se encuentra la Fuente Magna, considerada uno de los mayores enigmas de la arqueología boliviana debido a las inscripciones que algunos investigadores relacionan con escritura proto sumeria.

"Es otra cosa estar en persona con el objeto que verlo en una fotografía", comentó una visitante durante el recorrido.

El circuito también incluye el Museo del Litoral, donde se conservan objetos y documentos relacionados con la historia marítima de Bolivia, además del Museo de las Muñecas, que exhibe piezas antiguas provenientes de Europa y representaciones de danzas típicas de las distintas regiones del país.

Mi Teleférico tendrá un horario especial por la velada del 11 de julio

Como parte del evento, Mi Teleférico anunció que ampliará su horario de funcionamiento hasta las 23:30 para facilitar el desplazamiento de los asistentes entre los diferentes espacios culturales de La Paz y El Alto.

Los organizadores destacaron que la actividad busca acercar a la población a los museos, fomentar el turismo interno y fortalecer el conocimiento sobre la riqueza histórica y cultural del departamento.

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