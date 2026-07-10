Ellos solo buscan un hogar: Cochabamba realizará una jornada de adopción este fin de semana

Una nueva oportunidad de encontrar una familia llega para 25 mascotas que estarán disponibles para adopción durante la Expo Emprende, evento que se desarrollará este sábado y domingo en instalaciones de la FEXCO, Cochabamba.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que perros y gatos estarán listos para ser adoptados por personas que deseen brindarles un hogar seguro y lleno de cariño.

Los animales serán entregados vacunados contra la rabia y en buenas condiciones de salud, como parte del compromiso de promover una tenencia responsable y reducir la cantidad de mascotas en situación de abandono.

Requisitos para adoptar

Las personas interesadas deberán presentar:

Fotocopia del carnet de identidad.

Factura de luz o agua del domicilio.

Croquis de ubicación de la vivienda.

La feria de adopción estará abierta al público de 09:30 a 14:00, donde las familias podrán conocer a los animales y elegir a un nuevo integrante para su hogar.

Desde Zoonosis invitaron a la población cochabambina a sumarse a esta iniciativa y recordar que adoptar no solo significa recibir una mascota, sino también cambiar una vida.

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