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Ellos solo buscan un hogar: Cochabamba realizará una jornada de adopción este fin de semana

La actividad se realizará este fin de semana en la FEXCO. Los animales serán entregados vacunados y con controles de salud para garantizar una adopción responsable.

Red Uno de Bolivia

10/07/2026 13:50

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25 historias esperan un final feliz: mascotas buscan hogar este fin de semana en Cochabamba. Foto GAMC
Cochabamba, Bolivia

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Una nueva oportunidad de encontrar una familia llega para 25 mascotas que estarán disponibles para adopción durante la Expo Emprende, evento que se desarrollará este sábado y domingo en instalaciones de la FEXCO, Cochabamba.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que perros y gatos estarán listos para ser adoptados por personas que deseen brindarles un hogar seguro y lleno de cariño.

Los animales serán entregados vacunados contra la rabia y en buenas condiciones de salud, como parte del compromiso de promover una tenencia responsable y reducir la cantidad de mascotas en situación de abandono.

Requisitos para adoptar

Las personas interesadas deberán presentar:

  •  Fotocopia del carnet de identidad.

  •  Factura de luz o agua del domicilio.

  •  Croquis de ubicación de la vivienda.

La feria de adopción estará abierta al público de 09:30 a 14:00, donde las familias podrán conocer a los animales y elegir a un nuevo integrante para su hogar.

Desde Zoonosis invitaron a la población cochabambina a sumarse a esta iniciativa y recordar que adoptar no solo significa recibir una mascota, sino también cambiar una vida.

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