Playa Turquesa registra un 75% de avance en Cochabamba; será entregada en septiembre

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó que el proyecto Playa Turquesa tiene un avance del 75% y prevé su conclusión a finales de agosto, para realizar la entrega oficial en septiembre, mes aniversario del departamento.

La autoridad destacó que la obra se constituye en un proyecto único en el país, al tratarse de una playa pública destinada al esparcimiento y recreación de las familias cochabambinas.

“En ninguna parte de Bolivia hay una playa pública que ayude a toda la gente que pueda venir a visitar nuestra aldea de Cochabamba y la gente que vive acá también, no solamente en el Distrito 4, sino en todos los distritos”, expresó Reyes Villa.

Un espacio recreativo de más de 9.000 metros cuadrados

El proyecto contempla una extensión superior a los 9.000 metros cuadrados de arena, además de áreas con diferentes profundidades para el disfrute de los visitantes. También contará con chapoteadores para niños, vestidores, canchas de vóley de playa, restaurantes, espacios recreativos y una plaza general.

La obra busca convertirse en un nuevo atractivo turístico y familiar para la ciudad, ofreciendo un espacio público de recreación para vecinos y visitantes.

Inversión de Bs 24 millones

La Playa Turquesa es un proyecto estatal ejecutado con una inversión de 24 millones de bolivianos, financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y con una contraparte de la Alcaldía de Cochabamba.

Reyes Villa señaló que esta obra forma parte de las acciones de recuperación y creación de nuevos espacios públicos impulsadas por la Alcaldía. “Estamos trabajando en toda la recuperación de nuestra ciudad, que es importante, y también en este tipo de proyectos”, afirmó la autoridad.

Asimismo, resaltó otros trabajos ejecutados por el municipio, como la construcción de un parque en el Distrito 9, y aseguró que las obras buscan beneficiar a la población cochabambina.

Con la nueva fecha anunciada, la entrega de Playa Turquesa está prevista para septiembre, convirtiéndose en uno de los proyectos más importantes de recreación pública para la ciudad.





Mira la programación en Red Uno Play