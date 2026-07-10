Fiscalía busca a familiares de bebé ayorea fallecida y advierte que cuerpo permanecerá 90 días en el IDIF

La Fiscalía de Cochabamba continúa con la búsqueda de los padres o familiares de una bebé ayorea de seis meses que falleció en la ciudad, mientras el cuerpo permanece en la morgue del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, informó que hasta la fecha ninguna persona se presentó ante el Ministerio Público para solicitar la devolución del cuerpo de la menor, por lo que se mantiene la espera de acuerdo con los procedimientos establecidos.

“Nosotros a la fecha no hemos recibido ninguna solicitud como Ministerio Público para que se requiera la devolución del cuerpo de la menor de edad. No hemos recibido solicitud escrita ni verbal alguna”, explicó.

Cuerpo puede permanecer 90 días en la morgue

Tejerina señaló que el cuerpo de la bebé puede permanecer en el IDIF durante un plazo de 90 días, tiempo en el que la Fiscalía espera que algún familiar pueda apersonarse para realizar los trámites correspondientes.

“De acuerdo a la normativa administrativa, nosotros tenemos la obligación de esperar estos 90 días para disponer del cuerpo”, afirmó el fiscal departamental.

Sostuvo que la Fiscalía ya cumplió con la fase investigativa relacionada con las causas del fallecimiento y que, mientras no exista una solicitud de algún familiar, se debe continuar con el procedimiento establecido.

En caso de que transcurra este periodo sin que ningún familiar reclame el cuerpo, se procederá conforme a la normativa vigente.

Continúa búsqueda de los progenitores

El Ministerio Público informó que mantiene la búsqueda de familiares de la menor. Hasta el momento, no se recibió ningún contacto ni solicitud para reclamar el cuerpo.

“A la fecha no se ha apersonado absolutamente nadie y en ese marco estamos a la espera de información”, indicó Tejerina. La menor no contaba con certificado de nacimiento ni cédula de identidad, situación que forma parte de las dificultades que rodean el caso.

Investigación por presunta trata y mendicidad

La muerte de la bebé se encuentra dentro de una investigación por una presunta red de trata y tráfico de personas con fines de explotación e inducción a la mendicidad. Según las investigaciones preliminares, la menor era utilizada para pedir limosna en Cochabamba.

La Felcc informó que identificó a los progenitores de la bebé y anunció que serán citados para prestar su declaración dentro del proceso investigativo.

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