La dieta secreta del Mundial: qué comen Messi, Mbappé y Haaland para rendir al máximo

En un Mundial, los goles se celebran frente a millones de personas, pero gran parte del trabajo para llegar a ese momento ocurre lejos de las cámaras: en la cocina, en el gimnasio y en los controles médicos.

Cada comida, suplemento y bebida de recuperación forma parte de una planificación que busca mantener a los futbolistas en condiciones óptimas durante una competencia de alta exigencia.

“Hay suplementos para dar energía que se toman antes del partido, otros para hidratación durante el encuentro y otros después, para ayudar a la recuperación”, explicó la nutricionista española Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español.

Entre los productos más utilizados por los deportistas de élite se encuentran los geles de hidratos de carbono, las bebidas isotónicas y la creatina, un suplemento que puede contribuir al trabajo de fuerza y recuperación muscular cuando se usa bajo seguimiento profesional.

Noruega envió comida desde Europa para cuidar a Haaland y su selección

Uno de los casos más llamativos del Mundial fue el de Noruega. Para evitar cambios bruscos en la alimentación de sus jugadores, la delegación decidió trasladar cerca de una tonelada de productos desde su país hasta Estados Unidos.

El cargamento incluyó salmón, pescado blanco, queso brunost, naranjas y otros alimentos habituales en la dieta del plantel. Además, el equipo viajó con un cocinero exclusivo para mantener el menú de los futbolistas durante toda la competencia.

La medida busca evitar problemas digestivos, cambios de rutina o dificultades de adaptación durante un torneo donde cada detalle puede influir en el rendimiento.

Haaland: una dieta de alto consumo energético

Erling Haaland necesita una alimentación acorde a su exigencia física. El delantero noruego mantiene un plan de alto consumo calórico, con comidas que incluyen huevos, pan de masa madre, café con leche, arroz, verduras y pescado.

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El atacante también suele consumir salmón o dorado a la parrilla y, en algunos momentos, incorpora preparaciones caseras como lasaña. Su alimentación está enfocada en sostener energía, masa muscular y recuperación para competir al máximo nivel.

Mbappé: seis comidas al día y control de azúcares

Kylian Mbappé sigue una rutina basada en varias comidas pequeñas a lo largo del día. Su plan incluye huevos, palta, avena, pollo, atún, arroz integral, pescado y verduras al vapor.

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El francés evita el alcohol y reduce el consumo de azúcares procesados. La idea es mantener energía estable, mejorar la recuperación y llegar con mayor frescura a los partidos decisivos.

Messi: equilibrio, hidratación y menos harinas refinadas

Lionel Messi también transformó su alimentación con el paso de los años. Actualmente sigue un plan que prioriza agua, aceite de oliva, frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos y batidos de proteínas.

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Su dieta limita harinas refinadas, comidas ultraprocesadas y exceso de azúcar. El objetivo es cuidar su rendimiento físico, disminuir la carga muscular y prolongar su nivel competitivo.

Cada jugador tiene necesidades diferentes según su cuerpo, posición, carga de entrenamiento y metabolismo. Por eso, los especialistas advierten que estos planes no deben copiarse sin evaluación profesional.

Pero todos comparten una misma clave: en el fútbol de élite, el rendimiento no empieza cuando suena el silbato. También se construye en cada comida, cada hora de descanso y cada decisión fuera de la cancha.

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