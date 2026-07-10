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Alarma en La Paz: voraz incendio amenaza el Bosquecillo de Pura Pura

Las llamas avanzan rápidamente por los pastizales secos debido a los fuertes vientos; aún se desconocen las causas del siniestro.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

10/07/2026 14:52

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Foto: Efectivos de bomberos continúa con los trabajos de sofocación en el lugar. Red Uno.
La Paz

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Un incendio de magnitud se registró la tarde de este viernes en la zona de Munaypata, en la ciudad de La Paz, movilizando a varias unidades del Cuerpo de Bomberos que trabajan para controlar el avance del fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incendio se propagó rápidamente por los pastizales secos del sector, favorecido por las fuertes ráfagas de viento que se registran en la sede de Gobierno.

Varias cisternas y efectivos de la Unidad de Bomberos Antofagasta fueron desplazados al lugar para sofocar las llamas, mientras se realizan intensas labores para evitar que el fuego alcance el bosquecillo de Pura Pura.

El incendio es de tal magnitud que la columna de humo y las llamas pueden observarse desde distintos puntos de la ciudad, incluso desde inmediaciones de la plaza Murillo.

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