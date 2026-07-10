Presidente de la Aduana fue trasladado a Brasil por una crisis de asma; confirman que está estable

La Aduana Nacional informó este viernes que su presidente ejecutivo, Alberto Samuel Soto de la Vía, se encuentra estable luego de presentar una descompensación provocada por una fuerte crisis de asma mientras cumplía actividades oficiales en el municipio fronterizo de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.

De acuerdo con el comunicado oficial, la autoridad recibió atención médica inmediata y posteriormente fue trasladada desde Puerto Quijarro hasta un hospital de la ciudad brasileña de Corumbá, donde continúa bajo observación médica.

Según el reporte del equipo de salud, Soto presenta una saturación adecuada y una evolución estable, por lo que permanece recibiendo el tratamiento correspondiente.

La institución también aclaró las versiones sobre un supuesto infarto, precisando que la descompensación fue consecuencia de una crisis asmática.

"Agradecemos las muestras de preocupación y solidaridad expresadas por la ciudadanía e invitamos a la población a informarse únicamente a través de los canales oficiales de la Aduana Nacional", señala el pronunciamiento.

El presidente ejecutivo desarrollaba una agenda institucional en la provincia Germán Busch relacionada con tareas de fiscalización y fortalecimiento de los controles aduaneros cuando presentó la emergencia médica.

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