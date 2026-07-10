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¿No tienes tiempo de lunes a viernes? Segip abrirá sus puertas los sábados para sacar tu cédula

La atención extraordinaria será a nivel nacional y permitirá que estudiantes, trabajadores y ciudadanos con poco tiempo disponible puedan realizar sus trámites de identificación.

Red Uno de Bolivia

10/07/2026 13:57

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SEGIP abrirá sus puertas los sábados para sacar tu cédula de identidad. Foto SEGIP.
Bolivia

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El Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció la habilitación de jornadas especiales de atención los días sábado en todas sus oficinas del país, con el objetivo de facilitar el acceso de la población al servicio de emisión y renovación de cédulas de identidad.

La medida comenzará este sábado 11 de julio de 2026 y se aplicará durante los primeros sábados de cada mes hasta finalizar la gestión, con atención en el horario de 08:00 a 14:00.

Cronograma de atención extraordinaria:

  • 11 de julio

  • 01 de agosto

  • 05 de septiembre

  • 03 de octubre

  • 07 de noviembre

  • 05 de diciembre

Desde el Segip explicaron que esta iniciativa busca beneficiar principalmente a personas que, por motivos laborales, académicos o personales, no pueden acudir durante los días habituales de atención.

La institución destacó que la apertura de estas jornadas permitirá descongestionar la demanda, brindar mayor comodidad a la ciudadanía y acercar los servicios de identificación a más bolivianos.

Con esta medida, el Segip reafirma su compromiso de ofrecer una atención más accesible, eficiente y cercana a la población.

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