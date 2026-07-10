¿Qué hizo el Gobierno en ocho meses? Estas son las principales medidas económicas

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentó este viernes un balance de las principales medidas ejecutadas durante los primeros ocho meses de gestión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, asegurando que el plan de reconstrucción económica permitió avanzar en la estabilización del país, recuperar la confianza de los mercados y fortalecer la protección social.

Sostuvo que las acciones aplicadas desde noviembre de 2025 forman parte de una estrategia orientada a ordenar la economía, reactivar la producción y generar condiciones para el crecimiento.

Diciembre: inicio de la estabilización económica

Las primeras medidas fueron implementadas en diciembre de 2025 con el objetivo de ordenar el mercado cambiario y enfrentar los problemas de abastecimiento.

Entre las principales acciones destacan la puesta en marcha del tipo de cambio referencial, publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia (BCB), y la modificación de los precios de los combustibles para reducir el contrabando.

Ese mismo mes también se dispuso un incremento del salario mínimo, que pasó de Bs 2.750 a Bs 3.300, el aumento de la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500 y la elevación del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300.

Enero: apoyo social, devolución de dólares y alivio a la producción

En enero de 2026 el Gobierno puso en marcha el Programa PEPE, mediante el cual se destinaron más de Bs 1.200 millones para apoyar a familias vulnerables.

Además, comenzó la primera fase de devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero y se aprobó el arancel cero para la importación de maquinaria, repuestos, equipos productivos y productos tecnológicos, con el propósito de reducir costos para los sectores productivos.

Durante ese mes también Fitch Ratings mejoró la calificación de Bolivia de CCC- a CCC, reflejando, según el Gobierno, una mayor confianza en las reformas económicas.

Marzo: pago de deuda y mejora en las calificaciones

Entre febrero y marzo se realizó el pago de más de 500 millones de dólares correspondientes a deuda externa, cumpliendo compromisos con acreedores y organismos multilaterales.

Asimismo, se socializó la propuesta denominada 50/50, orientada a fortalecer las autonomías mediante una distribución más equitativa de recursos públicos.

En ese periodo, Moody's elevó la calificación del país a Caa3 con perspectiva positiva y Standard & Poor's mejoró la nota de Bolivia de CCC- a CCC+ con perspectiva estable.

Abril: reformas tributarias y financieras

Durante abril se ejecutaron varias medidas orientadas al sector productivo y financiero.

Entre ellas figura la aplicación del ITF estabilizador, el incremento del crédito fiscal del IVA para combustibles del 70% al 100%, la reactivación de más de 8 millones de tarjetas para operaciones internacionales y el envío a la Asamblea Legislativa del Presupuesto General del Estado Reformulado 2026, priorizando recursos para salud, educación y seguridad.

También se lanzó la plataforma Presupuesto Abierto, que permitirá consultar en tiempo real el destino de los recursos públicos.

La cronología de las medidas económicas aplicadas en ocho meses: Foto: Ministerio de Economía

Mayo: retorno a los mercados internacionales

En mayo se restableció el envío y recepción de remesas mediante el sistema bancario y se anunció la segunda fase de devolución de depósitos en dólares.

Ese mismo mes Bolivia retornó a los mercados internacionales de capitales con una emisión de bonos soberanos por 1.000 millones de dólares, operación que, según el Gobierno, tuvo una demanda superior a la oferta.

Junio: alivio tributario y apoyo a sectores productivos

En junio se promulgó la Ley de Alivio Tributario, que beneficia a más de 230 mil contribuyentes mediante mecanismos de regularización, condonación y simplificación de obligaciones fiscales.

Asimismo, se creó el Fondo de Garantías para el Transporte (Fongat), con capacidad de movilizar hasta Bs 1.000 millones para renovar la flota del transporte público.

El Ejecutivo también aprobó medidas de alivio financiero para microempresas, incluyendo periodos de gracia, reprogramación de créditos sin afectar la calificación crediticia, la flexibilización del régimen cambiario y la reducción del gravamen arancelario en un 5%.

Julio: presupuesto reformulado y menor riesgo país

En julio, la Asamblea Legislativa aprobó el Presupuesto General del Estado Reformulado (PGE) 2026, que incorpora mayores recursos para salud, educación y seguridad, además de la creación de más de 5.300 nuevos ítems para esos sectores y una reducción superior al 30% del gasto corriente no esencial del Gobierno central.

El ministro también destacó la reducción del riesgo país, que descendió de más de 2.000 a 421 puntos, como un indicador de mayor confianza de los inversionistas.

Además, confirmó que el 15 de julio comenzará la segunda fase de devolución de depósitos en dólares para ahorristas con montos entre 1.001 y 3.000 dólares, proceso que continuará de manera escalonada hasta julio de 2027.

Próximas acciones

Espinoza anunció que el plan económico continuará con la devolución gradual de depósitos en dólares, la implementación de un programa de readecuación financiera para gobernaciones y municipios, la creación de fondos por entre Bs 2.000 y Bs 2.500 millones para impulsar al sector productivo y la gestión de financiamiento internacional de hasta 5.000 millones de dólares.

Asimismo, informó que el Gobierno trabaja en la Ley de Inversiones, la Ley de Energías Verdes y una nueva Ley de Hidrocarburos, normas con las que busca atraer inversiones, fortalecer la producción y consolidar la recuperación económica del país.



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