Así evolucionó el dólar paralelo en Bolivia durante la segunda semana de julio

El dólar paralelo en Bolivia registró una tendencia gradual al alza entre el 6 y el 10 de julio, al pasar de Bs 10,00 a Bs 10,60, según reportes de plataformas especializadas que monitorean la cotización de la divisa en el mercado informal.

Durante la semana, el tipo de cambio mostró incrementos diarios moderados, sin variaciones bruscas, consolidando una trayectoria ascendente que llevó a la divisa a registrar su mayor cotización al cierre del período.

Evolución diaria del dólar paralelo

Lunes 6 de julio: Bs 10,00 (compra) y Bs 9,96 (venta).

Martes 7 de julio: Bs 10,04 (compra) y Bs 9,99 (venta).

Miércoles 8 de julio: Bs 10,16 (compra) y Bs 10,13 (venta).

Jueves 9 de julio: Bs 10,43 (compra) y Bs 10,34 (venta).

Viernes 10 de julio: Bs 10,56 (compra) y Bs 10,60 (venta), la cotización más alta registrada durante el período analizado.

Los registros muestran que el dólar paralelo avanzó de manera sostenida durante la semana, con un incremento de Bs 0,56 en la cotización de compra y de Bs 0,64 en la de venta respecto al inicio del período.

Por otra parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este viernes la evolución del Tipo de Cambio Oficial (TCO) correspondiente a los últimos cinco días hábiles. Según los datos de la entidad, la cotización oficial del dólar pasó de Bs 9,73 a Bs 10,24 entre el 6 y el 10 de julio, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De esta manera, tanto el mercado oficial como el paralelo registraron incrementos durante la segunda semana de julio, aunque con dinámicas diferentes. Mientras el TCO mostró un ajuste gradual dentro del nuevo esquema cambiario, el dólar paralelo también mantuvo una tendencia ascendente y concluyó la semana con una cotización de Bs 10,56 para la compra y Bs 10,60 para la venta.

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