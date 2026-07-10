¿Subió o bajó? Así se movió el dólar oficial entre el 6 y 10 de julio bajo el tipo de cambio flexible

El tipo de cambio oficial del dólar registró un incremento gradual durante los primeros cinco días hábiles de vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible. De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Banco Central de Bolivia (BCB), la cotización pasó de Bs 9,73, valor fijado al inicio del nuevo esquema, a Bs 10,24 al cierre de la primera semana.

La evolución diaria del Tipo de Cambio Oficial (TCO):

Bs 9,83 el lunes 6 de julio

Bs 9,89 el martes 7 de julio

Bs 9,96 el miércoles 8 de julio

Bs 10,10 el jueves 9 de julio

Bs 10,24 este viernes 10 de julio

El nuevo sistema cambiario entró en vigencia el pasado 29 de junio, dejando atrás el régimen de tipo de cambio fijo que se mantuvo durante quince años con una cotización de Bs 6,96 por dólar. En su primera jornada de aplicación, el valor oficial fue establecido en Bs 9,73.

La implementación del nuevo esquema fue autorizada mediante la Resolución Ministerial N.º 245, que delegó al Banco Central de Bolivia la administración de la transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible.

El ente emisor informó que la cotización oficial será actualizada y publicada cada día hábil a las 20:00, tomando como referencia el promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas realizadas por las entidades del sistema financiero.

Con este mecanismo, el valor oficial del dólar deja de responder a una paridad fija y pasa a determinarse de acuerdo con el comportamiento diario del mercado cambiario.

El Gobierno sostiene que la medida busca fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

Asimismo, el Banco Central explicó que el valor referencial de venta se obtiene a partir del valor referencial de compra, al que se suman las comisiones por las transferencias de moneda extranjera al exterior y por los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en la bóveda de la entidad.

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