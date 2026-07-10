¿Comprar dólares ahora? Así cotiza el dólar paralelo la tarde de este viernes 10 de julio

El dólar paralelo volvió a concentrar la atención de comerciantes, importadores y consumidores este viernes 10 de julio, al registrar una cotización de Bs 10,57 para la compra y Bs 10,61 para la venta, manteniéndose en niveles elevados pese a las leves fluctuaciones observadas durante la jornada.

En las primeras horas del día, la divisa estadounidense presentó pequeñas variaciones en el mercado paralelo, con cotizaciones que oscilaron entre Bs 10,53 y Bs 10,52. Sin embargo, estos movimientos intradía no modificaron la tendencia de relativa estabilidad que se ha observado en las últimas jornadas.

Aunque este mercado opera al margen del sistema financiero regulado, su cotización continúa siendo una referencia para distintos sectores de la economía. El precio del dólar paralelo influye en la fijación de costos de bienes y servicios, especialmente en actividades relacionadas con el comercio, las importaciones y la adquisición de insumos.

Tipo de Cambio Oficial

En cuanto al tipo de cambio oficial, la última referencia ubica al dólar en Bs 10,24, dentro del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por las autoridades económicas. Este esquema comenzó con una cotización de Bs 9,73, reflejando un ajuste gradual en el mercado oficial.

La diferencia entre el dólar oficial y el paralelo continúa siendo observada por analistas y agentes económicos, ya que la brecha cambiaria incide en las expectativas del mercado y en la formación de precios.

En este contexto, tanto la cotización oficial como la del mercado paralelo siguen marcando referencias distintas para la economía boliviana, en un escenario donde la evolución del tipo de cambio continúa siendo uno de los indicadores más seguidos por la población y el sector productivo.

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