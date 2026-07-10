Fiscalía de EEUU convocará a 40 testigos en el juicio contra Sebastián Marset

La Justicia de Estados Unidos avanza en la preparación del juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de narcoterrorismo y lavado de activos. La Fiscalía Federal solicitó a la Corte del estado de Virginia la emisión de 40 citaciones obligatorias para personas que serán convocadas a declarar durante el proceso, según informó el portal El Observador.

De acuerdo con esa publicación, entre los testigos previstos figuran agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), peritos financieros que participaron en la investigación y antiguos socios civiles que decidieron colaborar con la Justicia estadounidense. La identidad de los convocados permanece bajo reserva.

La Fiscalía busca respaldar con estos testimonios la acusación presentada contra Marset por los delitos de narcoterrorismo y lavado de activos.

Defensa tiene plazo hasta agosto para presentar objeciones

El juez Rossie Alston estableció el cronograma del proceso judicial. Según el calendario fijado por la Corte, la defensa tendrá plazo hasta el 14 de agosto para presentar objeciones técnicas. Posteriormente, durante septiembre y noviembre, se desarrollarán audiencias para definir qué pruebas y testimonios serán admitidos durante el juicio.

El proceso ante jurado está programado para comenzar el 11 de enero de 2027, a las 09:00, en la Corte Federal de Alexandria, en el estado de Virginia.

Permanece detenido sin derecho a fianza

Sebastián Marset continúa en prisión preventiva en una cárcel federal de Estados Unidos, donde permanece incomunicado y sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.

El uruguayo se declaró no culpable de los cuatro cargos que enfrenta. En caso de ser hallado culpable del delito de narcoterrorismo, la legislación estadounidense contempla una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.



Mira la programación en Red Uno Play