Un extraordinario acto de empatía y determinación en las costas de Quintana Roo, México, conmovió a millones de usuarios en todo el mundo. Juan García Povedano, un pescador local conocido cariñosamente como "Huachisan", logró salvarle la vida a una tortuga marina que se encontraba inconsciente y al borde de la muerte tras flotar a la deriva en las aguas de Isla Mujeres.

El rescate, capturado en video y compartido inicialmente por su cuñada Adriana Arreola, se transformó en un fenómeno viral global. Las imágenes muestran el momento crítico en que el pescador mantiene al reptil sobre su embarcación e inicia maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) totalmente improvisadas. Con una mezcla de paciencia y desesperación, "Huachisan" presionó el plastrón (el pecho) del quelonio y utilizó un tubo de plástico para insuflarle aire en las vías respiratorias.

Una segunda oportunidad de vida

A pesar de que las tortugas tienen una anatomía y un sistema respiratorio sumamente complejo y muy diferente al de los mamíferos, el estímulo mecánico aplicado por el pescador rindió frutos de manera milagrosa. Tras varios minutos de alta tensión, el ejemplar marino comenzó a reaccionar, expulsando el agua acumulada en sus pulmones y recuperando la movilidad por completo.

Para acallar las dudas de los más escépticos, la familia del pescador difundió un segundo video en el que se observa la culminación de la hazaña. En este nuevo registro, la tortuga, ya completamente recuperada y llena de energía, es devuelta a su hábitat natural, sumergiéndose a gran velocidad en las aguas cristalinas del Caribe mexicano ante la celebración y el aplauso de los presentes.

El video original, que ya supera los 1.8 millones de reproducciones, abrió un intenso debate entre los internautas y la comunidad de biólogos marinos. Mientras que el público general aplaude la valentía y el noble corazón de García Povedano, algunos expertos recuerdan que la reanimación de reptiles requiere protocolos muy específicos.

De acuerdo con los manuales de medicina veterinaria de fauna silvestre, presionar directamente el pecho de una tortuga no siempre es efectivo debido a la rigidez y dureza de su caparazón.

Los especialistas suelen recomendar colocar al animal inclinado para drenar el agua de los pulmones y mover sus extremidades delanteras para bombear el aire de forma natural. Sin embargo, más allá de la técnica, todos coinciden en que la rápida acción y el instinto del pescador impidieron una tragedia inminente.

Vea el video:

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