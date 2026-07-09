Los pilares del éxito de Mbappé: ¿Quiénes son los padres del goleador que hace historia en el Mundial 2026?

El arrollador éxito de Kylian Mbappé no es una casualidad. Detrás del delantero estrella del Real Madrid y de la selección francesa se encuentra una familia con una profunda vena deportiva que lo ha respaldado desde sus primeros pasos en el fútbol. Sus padres, Wilfried Mbappé y Fayza Lamari, fueron atletas destacados y han jugado un papel crucial en el desarrollo de una de las mayores figuras del deporte mundial.

Esta sólida base familiar es la que hoy sostiene a un Mbappé que no para de hacer historia. Hace apenas unos minutos, en el contexto del Mundial 2026, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y avanzó a las semifinales del torneo. En un vibrante encuentro disputado en Boston, Kylian se repuso de un penal atajado por Bono a los 28 minutos y apareció al 60' para abrir el marcador. Con este tanto, el astro francés igualó a Lionel Messi como máximo goleador de la presente Copa del Mundo con 8 anotaciones, y alcanzó las 20 dianas en la historia de los mundiales, quedando a solo una del récord absoluto del '10' argentino (21). Posteriormente, a los 66 minutos, Ousmane Dembélé sentenció el 2-0 definitivo que cita a Les Bleus el próximo 14 de julio en Dallas ante el ganador del duelo entre España y Bélgica.

Ante los ojos del planeta entero posados sobre el goleador del torneo, te contamos los detalles de quiénes son, cuántos años tienen, a qué se dedican y dónde residen los padres de la superestrella francesa.

Kylian Mbappé posa con sus padres Wilfrid Mbappé y Fayza Lamari el 16 de julio de 2024. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images.

Wilfried Mbappé: El primer entrenador y mentor

Edad y origen: Nacido el 11 de octubre de 1970, Wilfried tiene actualmente 55 años. Es de origen camerunés y emigró a Francia, país donde consolidó su vida y carrera.

A qué se dedica: Aunque en su juventud fue futbolista a nivel regional, su principal reconocimiento llegó como entrenador de las categorías juveniles del club AS Bondy, en los suburbios de París. Fue precisamente en este equipo donde Kylian dio sus primeros pasos en el balompié. Con el tiempo, Wilfried también asumió el rol de representante y asesor deportivo de su hijo en los momentos clave de su carrera.

Fayza Lamari: De la élite del balonmano a los negocios deportivos

Edad y origen: Nacida el 17 de septiembre de 1974, Fayza tiene hoy 51 años. Es francesa de ascendencia argelina, específicamente de origen cabilio ( Kabyle ).

A qué se dedica: Antes de sumergirse en el mundo de los despachos deportivos, Lamari fue una destacada jugadora profesional de balonmano, llegando a competir en la primera división de Francia. Tras el salto de Kylian al fútbol de élite, dejó las canchas para convertirse en empresaria y representante de deportistas. Actualmente, lidera la gestión de los contratos comerciales, la imagen y los proyectos empresariales de su hijo, consolidándose como una de las figuras más influyentes de su entorno.

Una familia volcada al deporte

El talento de los Mbappé no se limita a Kylian. El matrimonio también es padre de Ethan Mbappé, quien sigue los pasos de su hermano como futbolista profesional, y de Jirès Kembo Ekoko, su hermano adoptivo que también construyó una trayectoria dentro del balompié francés, según publica el portal Caras.

¿Dónde viven actualmente Wilfried y Fayza?

Durante gran parte de sus vidas, la familia residió en Bondy, un municipio ubicado al noreste de París donde Kylian creció y se formó.

En la actualidad, tras el millonario traspaso de su hijo al Real Madrid, la pareja mantiene un perfil sumamente discreto. Aunque dividen su tiempo viajando constantemente entre Francia y España para brindarle apoyo absoluto al futbolista, su residencia exacta se mantiene bajo estricta reserva por evidentes motivos de seguridad.

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