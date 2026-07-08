Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia costera de Ecuador

Este movimiento se sumó a otros dos ocurridos el martes de similares magnitudes en la provincia de Santa Elena, vecina a la del Guayas, y otro frente a las costas de la provincia de Manabí.
08/07/2026 13:48
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Un sismo de magnitud 3,4 se registró este miércoles en la provincia del Guayas, situada en la zona costera de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico, el terremoto ocurrió a las 06:20 hora local (11:20 GMT) a 2,63 grados de latitud sur y a 79,91 grados de longitud oeste.
De acuerdo con la fuente, el temblor se produjo a una profundidad de 25 kilómetros y se localizó a 32,85 kilómetros de la zona de Naranjal.
Este movimiento se sumó a otros dos ocurridos el martes de similares magnitudes en la provincia de Santa Elena, vecina a la del Guayas, y otro frente a las costas de la provincia de Manabí.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
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