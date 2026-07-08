Registran un sismo de magnitud 3,4 en una provincia costera de Ecuador

Un sismo de magnitud 3,4 se registró este miércoles en la provincia del Guayas, situada en la zona costera de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el terremoto ocurrió a las 06:20 hora local (11:20 GMT) a 2,63 grados de latitud sur y a 79,91 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor se produjo a una profundidad de 25 kilómetros y se localizó a 32,85 kilómetros de la zona de Naranjal.

Este movimiento se sumó a otros dos ocurridos el martes de similares magnitudes en la provincia de Santa Elena, vecina a la del Guayas, y otro frente a las costas de la provincia de Manabí.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

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