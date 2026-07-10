Murió durante 27 minutos y al despertar escribió dos palabras que sorprendieron a todos: “Es real”

Las historias de experiencias cercanas a la muerte continúan generando asombro y debate en todo el mundo. Una de las más conocidas es la de Tina Hines, una mujer estadounidense que sufrió un paro cardíaco mientras realizaba una excursión y que, según su familia, permaneció cerca de 27 minutos sin signos vitales antes de ser estabilizada.

El momento más impactante ocurrió cuando logró despertar. Debido a que todavía no podía hablar, pidió una hoja y un bolígrafo. Con dificultad, escribió únicamente dos palabras:

“Es real”.

Su esposo, Brian, no entendía a qué se refería. Pensó que podía hablar del dolor, del hospital o de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero Tina negó todas esas opciones con la cabeza.

Fue entonces cuando su familia intentó preguntarle si se refería al cielo. La respuesta fue un movimiento afirmativo que cambió completamente la interpretación del mensaje.

El relato de Tina: “Vi a Jesús”

Después de recuperarse, Tina contó que durante esos minutos tuvo una experiencia que describió como una sensación profunda de paz y tranquilidad.

Según su testimonio, vio a Jesús frente a ella, acompañado de una intensa luz brillante.

“Solo quería compartir que vi a Jesús cara a cara y la increíble paz y tranquilidad que sentí”, relató posteriormente.

La mujer aseguró que aquella experiencia transformó su manera de entender la vida y la muerte. Con el tiempo escribió un libro donde compartió detalles de lo que vivió y cómo ese episodio modificó sus prioridades personales.

“Jesús es real. El cielo es real”, afirmó al hablar sobre su experiencia.

Un relato que divide opiniones: fe frente a ciencia

Aunque testimonios como el de Tina son interpretados por muchas personas como una prueba de la existencia de una vida después de la muerte, la comunidad científica mantiene una postura diferente.

Especialistas explican que durante un paro cardíaco pueden ocurrir procesos neurológicos complejos que podrían generar imágenes, recuerdos, sensaciones de paz o percepciones similares a las descritas en experiencias cercanas a la muerte.

Algunos investigadores señalan que la actividad cerebral residual, las emociones intensas y las creencias personales pueden influir en la manera en que una persona interpreta esos momentos.

Sin embargo, Tina mantiene su convicción: asegura que lo que vivió fue real y que aquella experiencia cambió para siempre su forma de ver la existencia.

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